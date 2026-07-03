Компания «Гофромир» в Солнечногорске нарастит выпуск воздушно-пузырчатой пленки

Производственная группа компаний «Гофромир», имеющая предприятия в Московской области, расширяет производство воздушно-пузырчатой пленки. В деревне Кривцово городского округа Солнечногорск готовится к запуску новая высокоскоростная линия.

После запуска новой линии объем выпуска продукции увеличится до 30 миллионов квадратных метров в год. На предприятии в Солнечногорске будут производить пленку с увеличенным размером пузырька — до 30 миллиметров, а также многослойные комбинированные материалы на основе воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена, фольги и бумаги.

Одним из новых направлений развития предприятия стало производство воздушно-пузырчатой пленки с антистатическими свойствами. После прохождения сертификации компания стала единственным российским производителем такой продукции с подтвержденными лабораторными исследованиями характеристиками.

Основными потребителями продукции выступают маркетплейсы, логистические операторы и производственные компании. Они используют упаковочные материалы для обеспечения сохранности товаров при транспортировке.

На предприятии действует замкнутый производственный цикл. Весь брак перерабатывается и повторно используется в производстве. Кроме того, компания закупает вторичное сырье у предприятий отрасли переработки. Доля вторичного сырья в производстве превышает 40%.

Для решения кадровых задач предприятие сотрудничает с профильными колледжами Московской области. Студенты проходят производственную практику на заводе, а система наставничества позволяет ускорить адаптацию молодых специалистов и формировать кадровый резерв.