Безотходное производство рыбной продукции наладили в Дмитрове

В этот список входят семга, морская форель, радужная форель, а также дикая рыба (кета, горбуша, минтай, треска, чавыча) и морепродукты (кальмар, креветки, осьминоги).

Как отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, «Фуд Тим» планирует инвестировать миллиард рублей в создание нового высокотехнологичного производственного комплекса. На текущий момент предприятие выпускает порядка 250 товарных позиций, а его мощность составляет 300 тонн готовой продукции в месяц. На заводе работают около 100 человек.

Продукция «Фуд Тим» востребована как на российском рынке, так и за рубежом. Предприятие производит деликатесы: малосоленые и подкопченные изделия, колбаски, фрикадельки, котлеты, джерки, чипсы, снеки и многое другое.