Подмоковная компания «Фортекс&Ко» получит льготный заем на развитие производства

Фонд развития промышленности Московской области одобрил льготный заем в размере 23 миллионов рублей для компании ООО «Фортекс&Ко». Средства пойдут на увеличение объема производства трикотажных тканей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Фортекс&Ко» занимает лидирующие позиции на российском рынке оптовой торговли матрасными комплектующими и тканями для производства матрасов и мебели. Компания поставляет свои товары производителям матрасов, мебели и домашнего текстиля в более чем 30 регионах России, а также в страны СНГ.

Проект компании предусматривает инвестиции в размере 45,5 миллионов рублей. На эти средства планируется приобрести технологическое оборудование, провести его монтаж и наладку, а также выполнить другие мероприятия для подготовки к серийному производству тканей. Более половины из этой суммы будут предоставлены компании в формате займа на льготных условиях: на пятилетний срок и под 3% годовых.

Производственные мощности компании расположены в городском округе Подольск. Общая площадь производственно-складских помещений составляет более 25,5 тысяч квадратных метров. На предприятии трудятся более 300 сотрудников. Расширение производства направлено на увеличение ассортимента трикотажных тканей российского производства и решение задач по импортозамещению этой продукции.