Компания «Фортекс & Ко» заместила половину импортных тканей на российском рынке

Подольская компания «Фортекс & Ко», которая производит ткани и комплектующие для матрасов и мягкой мебели, смогла заместить половину импортных тканей и наполнителей на российском рынке. За три года доля зарубежного трикотажа снизилась с 90 % до 50 %.

Предприятие создало 260 новых рабочих мест и планирует удвоить экспорт в страны СНГ. Финансовый директор Елена Рукавишникова рассказала, что штат компании вырос до 330 человек. За прошлый год было выпущено порядка 4 миллионов метров трикотажных полотен и более 1 500 тонн нетканых материалов.

Ключевые потребители компании — все ведущие производители матрасов в России и СНГ, включая «Аскону», «Орматек», «Moon», «Стронг», «Вега», «Сити», «2МК» и многие другие. За последние два года «Фортекс & Ко» настолько повысила качество и расширила ассортимент, что ее продукцию ставят в один ряд с зарубежными аналогами.

Общий объем инвестиций в развитие производства составил более 1 миллиарда рублей. В 2023 году Фонд развития промышленности одобрил льготный займ на 400 миллионов рублей под 1 % годовых. А в мае этого года ФРП Московской области предоставил еще дополнительно 23 миллиона рублей под 3 % на закупку оборудования.