Компания «Энергокабель» в Электроуглях расширит производство

«Энергокабель» — это единственное предприятие в Москве и Московской области, которое производит все разновидности кабелей в ПВХ-изоляции. Строительство нового корпуса позволит выпускать более 200 тысяч километров кабельной продукции в месяц.

В четырехэтажном здании откроют производство медной, медной луженой и алюминиевой проволоки. Также будут производить токопроводящие медные, медные луженые и алюминиевые жилы. Производственные цеха займут первые три этажа, на четвертом обустроят технические помещения для обеспечения нужд производства.

Завершить строительство планируют в первом квартале 2026 года. С вводом его в эксплуатацию в Электроуглях появится еще 26 новых рабочих мест.