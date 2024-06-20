Компания «Энергокабель» в Электроуглях расширит производство
Производитель кабельно-проводниковой продукции в Электроуглях расширит производство. Компания «Энергокабель» начала строительство нового производственно-складского корпуса.
«Энергокабель» — это единственное предприятие в Москве и Московской области, которое производит все разновидности кабелей в ПВХ-изоляции. Строительство нового корпуса позволит выпускать более 200 тысяч километров кабельной продукции в месяц.
В четырехэтажном здании откроют производство медной, медной луженой и алюминиевой проволоки. Также будут производить токопроводящие медные, медные луженые и алюминиевые жилы. Производственные цеха займут первые три этажа, на четвертом обустроят технические помещения для обеспечения нужд производства.
Завершить строительство планируют в первом квартале 2026 года. С вводом его в эксплуатацию в Электроуглях появится еще 26 новых рабочих мест.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.
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