Компания «БиДжет» в Подмосковье разработала газовый гриль для автодомов

Компания «БиДжет», известная как производитель авиационных комплектующих и поставщик услуг по ремонту компонентов воздушных судов, завершила разработку и испытания новой модели встроенного газового гриля для автодомов и кемперов.

Новая разработка представляет собой компактный встраиваемый газовый гриль с возможностью выдвижения. Изделие интегрируется непосредственно в корпус автодома и при необходимости выдвигается наружу для приготовления пищи.

Основной особенностью разработки является интеграция гриля непосредственно в конструкцию автодома. Такое решение позволяет не занимать полезное пространство внутри кемпера, отказаться от хранения и перевозки отдельного оборудования для приготовления пищи и сохранить функциональность жилого модуля.

Как отметили в компании, при создании новой модели использовались унифицированные узлы и детали, ранее применявшиеся в других моделях грилей. Такой подход позволил существенно сократить сроки проектирования и подготовки производства.

Инвестиции в проект составили около 100 тысяч рублей. Тестирование полностью завершено, а выпуск серийной продукции может начаться уже с 1 июля 2026 года. Производство планируется организовать в зависимости от объема поступающих заказов. Дополнительного расширения производственных мощностей не потребуется.

После вывода продукта на рынок компания планирует развивать три направления продаж: установку оборудования в автодома собственного производства, поставки производителям кемперов и компаниям, занимающимся их модернизацией, а также реализацию конечным владельцам автодомов.