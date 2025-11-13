Компания «Авиапром» в Дубне провела экскурсию для бойцов СВО

Ветераны боевых действий посетили предприятие «Авиапром» в Дубне. Экскурсию организовали благодаря программе «Промышленный туризм». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии производят детали и комплектующие для летательных и космических аппаратов. Во время экскурсии гости познакомились с производственными цехами, современными технологиями и корпоративной культурой компании. Посетители увидели, как создают высокотехнологичную продукцию, а также пообщались с руководством и специалистами и узнали о возможностях карьерного роста.

Инициативу проводить экскурсии на промышленные предприятия для участников специальной военной операции предложило правительство Подмосковья в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Региональные предприятия активно поддержали эту идею.