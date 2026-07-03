Компания «Арвалус» готовится отметить юбилей: 30 лет работы на российском рынке

Австрийская компания ООО «БАКАЛЬДРИН РУС», производящая сухие смеси для хлебопекарной и кондитерской отрасли, отмечает 30-летний юбилей. Почти десять лет функционирует ее производственная площадка «Арвалус» в особой экономической зоне «Ступино КВАДРАТ».

Завод производит сухие смеси, используя уникальные рецептуры из отечественного и импортного сырья. Большая часть компонентов поступает из Москвы и Московской области, что позволяет экономить на транспортировке. На заводе соблюдают строгий лабораторный контроль и температурный режим хранения и транспортировки.

Генеральный директор компании «Арвалус» Йохен Коллер отметил, что в день завод выпускает около 20 тонн готовой продукции. Предприятие работает в две смены, но есть возможность увеличить объем производства. До конца года здесь планируют запустить две новые производственные линии.

Клиенты «Арвалуса» — это как маленькие частные пекарни и кафе, так и большие хлебозаводы. Продукция поставляется по всей России и экспортируется в страны СНГ. Завод не только импортозамещает европейскую продукцию, но и передает большой международный опыт в производстве сухих смесей.

Сейчас в ассортименте «Арвалуса» более 130 смесей, и эта цифра постоянно растет. Новая продукция создается и тестируется непосредственно на предприятии. Технолог-разработчик Светлана Воронцова со стажем более 25 лет внимательно подходит к запросам клиентов. Она создала смесь для выпечки с «чистой этикеткой», в которой отсутствуют Е-классификаторы, эмульгаторы и стабилизаторы. Этот продукт полностью «чистый» и подходит для детей, включая использование в образовательных учреждениях.

Сейчас на предприятии работает около 50 человек, но после введения новых производственных линий здесь планируют создать дополнительные рабочие места.