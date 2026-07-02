Компания «Алтегра» в Подмосковье получила лицензию на производство лекарств

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Алтегра» получила лицензию Минпромторга России на производство твердых лекарственных форм. Документ подтверждает, что производственная площадка и технологические процессы соответствуют государственным требованиям и стандартам GMP.

В 2025 году «Алтегра» запустила новый специализированный цех по выпуску таблеток и капсул бета-лактамных антибиотиков. Инвестиции в проект составили около 200 миллионов рублей. Полученная лицензия позволяет компании начать серийное производство на новых мощностях.

«Для нас это не просто формальное разрешение, а подтверждение того, что мы создали современное производство, отвечающее высоким стандартам качества и безопасности», — отметила директор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.

Ранее лекарства от «Алтегры» поставлялись напрямую в больницы для лечения тяжелых внутрибольничных инфекций. Теперь препараты в таблетках будут доступны и в аптечных сетях.

Успехи «Алтегры» подтверждают, что ОЭЗ «Дубна» остается эффективной площадкой для развития высокотехнологичных производств, подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.