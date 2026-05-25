Компании Подмосковья пригласили на международную бизнес-миссию в Абхазию

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует многоотраслевую Международную бизнес-миссию в Абхазию. Мероприятие запланировано на 24–26 июня 2026 года в Сухуми, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Бизнес-миссия предназначена для компаний, активно развивающих экспорт и стремящихся выйти на новые рынки. Участникам будет предоставлена возможность представить свою продукцию потенциальным покупателям из различных отраслей, обсудить условия сотрудничества и наладить торговые связи. Планируются двусторонние и многосторонние B2B-встречи, а также переговоры с ведущими байерами.

Заявку на участие можно подать на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области: [https://exportmo.ru/](https://exportmo.ru/). Контактный телефон: +7-495-150-39-41.

Фонд поддержки ВЭД МО предлагает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. С полным перечнем услуг можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.