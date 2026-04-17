Более 70 компаний Подмосковья заключили экспортные контракты с Казахстаном за год

В начале 2025 года 77 компаний из Московской области заключили экспортные контракты с партнерами из Казахстана. Это произошло при поддержке Правительства Московской области и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья (Фонда поддержки ВЭД МО).

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что общая сумма контрактов, подписанных подмосковными компаниями-экспортерами с контрагентами из Казахстана, составляет 19,8 млн долларов США.

По словам Екатерины Зиновьевой, Казахстан является одним из важнейших стратегических зарубежных партнеров Московской области в вопросах внешнеэкономической деятельности. Потенциал этого рынка для экспортеров Подмосковья оценивается как крайне высокий, поэтому регион активно помогает локальному бизнесу при выходе на рынок Казахстана.

Фонд поддержки ВЭД МО предлагает экспортерам различные услуги, одной из наиболее востребованных является участие в международных выставочных мероприятиях. В 2026 году Фонд планирует организовать участие компаний Подмосковья в трех международных выставках в Казахстане: Central Asia Beauty Expo Kazakhstan, Kazbuild, Kazagroexpo.