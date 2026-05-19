Компании из Дубны объединились для проекта по проектированию кабельных систем

Компания «Цифровая мануфактура», резидент особой экономической зоны «Дубна», и российский разработчик инженерного ПО АСКОН заключили соглашение о совместной разработке системы автоматизированного проектирования кабельных систем. Подписание документа состоялось на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», о чем сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый продукт будет создан на основе интеграции САПР МАКС от «Цифровой мануфактуры» и решений АСКОН. Он позволит не только заменить иностранные программы, но и предложить инновационное решение для ключевых отраслей российской промышленности.

Генеральный директор АО «Цифровая мануфактура» Михаил Ерофеев отметил: «Сотрудничество с компанией АСКОН — это объединение передовых инженерных компетенций для решения задачи по обеспечению цифрового суверенитета».

Разработка направлена на обеспечение технологической независимости предприятий авиастроения, судостроения, ракетно-космической и других высокотехнологичных отраслей промышленности. Система обеспечит полный цикл разработки: от управления требованиями и подбора компонентов до подготовки производства.