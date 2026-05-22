Комнату для комфорта детей открыли в стоматологии в Люберцах

В детском отделении стоматологической поликлиники, расположенной на улице Юбилейной, дом № 23 корпус 1, 20 мая открыли «Добрую комнату». Пространство оборудовали в палате пробуждения, где дети приходят в себя после наркоза.

Там маленьких пациентов ждут мягкие игрушки, раскраски, альбомы, карандаши и игровые наборы. Все это помогает снизить тревогу после лечения и сделать возвращение к нормальному состоянию более спокойным и комфортным. Часть подарков разместили и в зоне ожидания, чтобы детям было легче отвлечься перед приемом врача.

Главный врач стоматологии Наталья Феоктистова отметила, что после наркоза ребенок часто просыпается растерянным и напуганным, поэтому очень важно создать рядом спокойную, добрую атмосферу.

В открытии участвовал депутат Совета депутатов округа Роман Антоненков. Он передал игрушки и наборы для творчества в зону ожидания и подчеркнул, что визит к стоматологу — всегда стресс и для ребенка, и для родителей. А если лечение проходит под наркозом, переживаний становится еще больше. Такие комнаты помогают сделать медицинскую помощь человечнее и имеют большое значение для детей.

Проект реализуется в медицинских учреждениях Подмосковья. Его цель — создать комфортную и дружелюбную атмосферу в больницах и поликлиниках, где дети особенно нуждаются во внимании, заботе и положительных эмоциях.