Коммуникации для подсветки начали подводить в сквере имени Пушкина в Подольске

В сквере имени Александра Пушкина в Подольске начали готовить траншеи, чтобы проложить электрокабель для нового освещения. Благоустройство общественного пространства завершат к концу октября 2025 года.

Рабочие демонтировали старые скамейки, урны и опоры освещения. После этого сняли плитку и подготовили грунт под прокладку электроснабжения для новой схемы освещения. Вместе со специалистами на площадке работает тяжелая техника. Благоустройство проводят на площади около одного гектара.

По словам главы Подольска Григория Артамонова, в округе развивают духовные ценности, вкладывая душу и в творческие проекты, и в создание комфортной городской среды.

«Сквер имени Александра Пушкина — это знаковое место для жителей Подольска, которое часто становится центром культурных событий и объединяет горожан всех поколений», — отметил руководитель муниципалитета.

Благоустройство проводят благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» по решению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За обновление общественного пространства жители Подольска проголосовали в 2024 году.

Отметим, что сквер имени Александра Пушкина открыли 6 июня 1999 года к 200-летию со дня рождения поэта. Там установили его бюст из красно-коричневого гранита со цитатой «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы» из стихотворения «К Чаадаеву».