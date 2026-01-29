Коммунальщики Шатуры и Пушкино дали бой снежной стихии

Коммунальные службы Шатуры и Пушкино вышли в ночь, чтобы разобраться с последствиями снегопада. Им поставили задачу по приведению в порядок самых важных участков.

«На линию у нас сейчас выходят две коммунальные дорожные машины, которые будут очищать и обрабатывать городскую черту. В первую очередь отрабатываем опасные участки автомобильных дорог, а также автобусные маршруты и дороги с городской чертой. Это именно асфальтобетонные покрытия», — рассказала замдиректора по ремонту и содержанию дорог Мария Махначева.

Спецтехника будет патрулировать основные магистрали всю ночь. На смену бригады вышли в 21:00 28 января и закончат работу в 06:00 четверга, когда на вахту заступят их сменщики. Тогда к машинам присоединятся еще и бригады рабочих с лопатами.

Коммунальщики попросили жителей Шатуры не бросать машины в неположенных местах, чтобы не мешать работе спецтехники.

В Пушкино на борьбу с последствиями снегопада бросили дорожные службы «Пушгорхоза», которые ежедневно убирают от двух до трех тысяч кубометров снега. Дорожники задействовали этой ночью большие и мини-погрузчики, трактора МТЗ, экскаватор-погрузчик и КДМ на базе КамАЗа.

Директор Пушкинского городского хозяйства Александр Чуев рассказал, что все предприятия перевели на круглосуточный режим. На улицах начали работать 10 единиц снегоуборочной техники и две бригады общей численностью восемь человек. Днем на улицы выйдет дневная смена — 130 человек.

Коммунальщики расчищали центральные улицы, остановки и проезды к соцобъектам, ежедневно очищая более 50 километров дорог. Основной фронт работ сосредоточился, в частности, на ключевых магистралях, Московском проспекте, Привокзальной площади, улицах Некрасова, Крылова и 50 лет Комсомола.