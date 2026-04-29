Коммунальщики убрали упавшее на дом дерево в Одинцове

Коммунальные службы за три дня спилили и вывезли в Одинцове 125 деревьев, упавших из-за непогоды. За утро 29 апреля они совершили более 10 выездов по заявкам.

Работники продолжают устранять последствия мощных снегопадов, накрывших Подмосковье из-за циклонов. Специалисты расчищают дороги, тротуары и подходы к жилым домам, детские площадки.

Сегодня в Одинцове дерево упало на дом на Московской улице. Для спила и вывоза на место прибыла бригада из трех человек, а также три единицы техники: вышка, трактор и самосвал.

Специалисты распилили ствол на несколько фрагментов и вывезли их на полигон.

Из-за налипшего на провода снега в некоторых районах Подмосковья возникли неполадки с энергоснабжением. Специалисты провели восстановительные работы на севере области, благодаря чему свет вернулся в дома всех потребителей по основной сети.

Сейчас энергетики «Россети Московский регион» работают по заявкам, которые в основном оставляют жители СНТ и коттеджных поселков.