Нарушенное из-за снегопада электроснабжение восстановили в Подмосковье

Энергетики «Россети Московский регион» восстановили нарушенное электроснабжение в Подмосковье. Ремонтные работы на севере региона завершились к утру 29 апреля. В результате свет вернулся в дома всех потребителей по основной сети.

Сейчас специалисты приводят схемы электроснабжения к нормальному режиму работы. Ремонт проводят по заявкам, преимущественно в СНТ и коттеджных поселках.

Мощный циклон пришел в Подмосковье 27 апреля. Он принес в регион снег и сильный ветер. Из-за непогоды часть домов осталась без электричества.

Всего специалисты убрали с проводов более 400 упавших деревьев, отремонтировали 600 поврежденных ЛЭП. В работах задействовали 354 бригады, более тысячи человек и 359 машин.

Сообщить о нарушениях электроснабжения в Подмосковье можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» по номеру 8-800-220-0-220.