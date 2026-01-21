Коммунальщики убрали снег в Жуковском

Городские службы работают в усиленном режиме, ежедневно отправляя на специализированные площадки складирования около 3 500 кубических метров снега. Глава округа Андроник Пак подчеркнул, что работа выстроена в строгом соответствии с регламентами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Весь процесс разделен на этапы по степени важности. В первую очередь силы направлены на расчистку муниципальных дорог с высоким трафиком, остановочных павильонов и подступов к пешеходным переходам. Для предотвращения скользкости проводится сплошная обработка песко-соляной смесью.

Силами управляющих компаний организуется очистка тротуаров вдоль многоквартирных домов и входных групп подъездов. Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» приступают к комплексной уборке сразу после завершения снегопада. В этот этап включена расчистка подъездных путей к контейнерным площадкам для бесперебойного вывоза мусора, а также уборка парковок, дворовых проездов и детских игровых зон.

«Наша задача — обеспечить безопасность и комфорт передвижения жителей. Объемы вывозимого снега — 3,5 тысячи кубометров в сутки — позволяют оперативно освобождать город от сугробов и не допускать заужения проезжих частей», — сообщил Андроник Пак.