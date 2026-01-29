Более 300 дворников задействовали в уборке снега в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском городском округе не прекращаются работы по уборке снега, которые стартовали после сильного снегопада. В работах задействовали 322 человека и 96 единиц техники.

В ночь с 28 на 29 января бригады рабочих и специальная техника расчищали главные дороги, остановки общественного транспорта и обеспечивали доступ к социальным объектам: школам, детским садам и поликлиникам.

С шести часов утра сотрудники коммунальных служб начали убирать снег с контейнерных площадок, тротуаров и пешеходных переходов.

Начальник отдела МБУ «Благоустройство СП» Евгений Шваров сообщил, что в округе в работах задействовано 322 человека и 96 единиц техники.

Во дворах ведется ручная уборка снега у входов в подъезды, а тракторы расчищают парковки и внутридворовые проезды. Так, во дворе дома 205в по проспекту Красной Армии бригада из 15 человек под руководством Валерия Барсегяна с раннего утра убирает снег.

«Ребята работают на пять с плюсом. Очень хорошо чистят двор. Они приходят в 6 утра и уходят поздно вечером, только после того, как все сделают», — отметила жительница дома Екатерина Михайловна.

По прогнозу синоптиков, снегопад в Подмосковье пойдет на спад вечером 29 января, но работы по уборке снега продолжатся в ближайшие дни.