Коммунальщики Сергиева Посада всю ночь борются со снегом

В Сергиевом Посаде коммунальные службы активно расчищают городские дороги от снега. В ночное время специалисты уделяют особое внимание основным транспортным артериям, чтобы обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта утром.

Дежурный ночной смены «Сергиево-Посадского ДРСУ» Артем Богдасаров сообщил, что работы в ночь с 27 на 28 января начались в 20:00. Планируется расчистить и обработать пескосоляной смесью около 200 километров дорог округа, включая главную транспортную артерию — проспект Красной Армии.

Для эффективной работы спецтехника движется колонной: впереди идут два трактора МТЗ со щетками, за ними следуют три комбинированные дорожные машины. Первые две машины чистят основную часть дороги, а третья занимается краем дорожного полотна и остановками.

Вывоз снега также не прекращается ночью. За одну ночную смену техника ДРСУ вывозит около 300 кубометров снега с дорог округа.

Утром ночные бригады сменяются, и расчистка снега продолжается. Дворники выходят на тротуары и во дворы, в первую очередь расчищая контейнерные площадки, чтобы не задерживать вывоз мусора.

Днем на дорогах Сергиева Посада трудятся около 150 единиц техники и 300 дворников, обеспечивая чистоту и безопасность движения.