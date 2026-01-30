Коммунальщики с пяти утра начали расчищать снег в Лосино-Петровском округе

В Лосино-Петровском округе Подмосковья продолжают расчищать снег после обильных осадков. Рабочие трудятся с 05:00, когда на улицах нет интенсивного движения.

Первыми на маршрут вышли дорожные комбайны. Стартовали от улицы Кирова и отправились по Лесной и Новинской, потом выехали в микрорайон Прибрежный, затем в поселок Свердловский, деревню Митянино и отдаленные поселения.

В 06:00 к дорожникам присоединились водители тракторов со щетками для подметания. Они очищают городские дороги, проходы к учебным заведениям, детским садам и больницам.

Всего на утреннюю уборку снега вышло 18 единиц спецтехники: тракторы с отвалом и щеткой, компактные погрузчики для тесных пространств, шнекороторы и пескоразбрасыватели. Цель коммунальщиков — обеспечить безопасность на основных маршрутах к началу часа пик.

Также снег продолжают очищать в Солнечногорске. На уборку улиц и дворов отправились более 200 единиц спецтехники и 300 дворников. Работы ведут круглосуточно.