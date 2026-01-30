Солнечногорские улицы, трассы и дворы очистили от снежных завалов

В Солнечногорске на уборку улиц, дорог и дворов направили более 200 единиц спецтехники и 300 дворников. Работы ведутся и днем, и ночью, чтобы транспорт ходил без задержек.

В округе определились с приоритетами, организовав работу по следующей схеме: расчистка магистралей и трасс для свободного проезда транспорта, в том числе общественного; главных дорог и улиц города, а также сельских поселений и дворовых территорий.

Более 60 роторных снегоочистителей и 198 рабочих с лопатами от управляющих компаний задействовали в уборке снега. В общий график работ оперативно включают заявки, поступающие от жителей.

Администрация округа взяла на контроль работу общественного транспорта, проверяя, регулярно ли выходят рейсы.

Этой ночью коммунальщики успели расчистить улицы Ухова и Маркова в микрорайоне Рекинцо, расчистить подъезд к больнице и поликлинике, а также разобраться со снежными заносами на улицах Военный городок и Банковская. В деревнях и поселках округа также не прекращался работа по устранению последствий снегопада.