Коммунальщики расчистят детские площадки после снегопада в Шаховской

После сильного снегопада в поселке Шаховская приступили к расчистке детских игровых зон. В этот день бригады работают сразу на четырех площадках: в переулках Мирном и Строителей, на 1-й Советской и на улице Шамонина.

Мастер дорожного участка Денис Новиков сообщил, что в работе используется техника и обычные лопаты. «Главная задача — как можно быстрее вернуть детям возможность гулять и играть на свежем воздухе», — отметил он.

Всего в округе 18 детских площадок. Как только их приведут в порядок, рабочие отправятся в деревни и села, чтобы очистить игровые комплексы и там. В расчистке задействовано около 20 человек и несколько ручных снегоуборщиков.