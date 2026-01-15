Коммунальщики расчистили Жуковский от снега

В округе продолжается масштабная работа по ликвидации последствий обильных снегопадов. Коммунальные службы учреждения «Городское хозяйство» работают в усиленном режиме, расчищая улицы, дворы и автомобильные дороги от снежных завалов.

Накануне, как сообщают представители муниципалитета, одной из бригад была проведена комплексная расчистка улицы Гарнаева. Работы включали не только уборку снега с тротуаров, но и расширение проезжей части. Для этих целей была задействована внушительная группировка спецтехники: большой и малый погрузчики, самосвал для вывоза снега, а также трактор для первичной обработки территорий.

Благодаря слаженной работе техники и бригады рабочих, за один рабочий день с улицы Гарнаева было вывезено около 200 кубометров снега. Аналогичные мероприятия по уборке и вывозу снега проводились и на других улицах города, в частности, на улицах Чкалова и Лесной.