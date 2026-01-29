Коммунальщики Подмосковья вышли на ночное дежурство для очистки улиц и дворов

В Московской области сотрудники коммунальных служб вышли на ночное дежурство. Сугробы они будут расчищать до утра.

Спецтехнику вывели для уборки проезжей части и тротуаров. Замглавы Дмитровского городского округа Юрий Головков отметил, что за несколько дней в регионе выпало больше половины месячной нормы осадков.

«Все службы в повышенной готовности в круглосуточном режиме борются с последствиями этого снегопада», — подчеркнул он.

По данным Гидрометцентра, снегопад должен закончиться в ночь на 30 января, вплоть до вечера пятницы осадков не ожидается.

Снежный циклон, который обрушился на столичный регион, сняли из космоса. Его запечатлели метеорологические спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».