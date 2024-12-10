Коммунальщики Подмосковья перейдут в режим повышенной готовности в праздники

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства перейдут в режим повышенной готовности на время новогодних каникул. Аварийно-восстановительные бригады усилят, введут дежурство руководящего состава и подготовят спецтехнику к возможным чрезвычайным ситуациям.

В МинЖКХ Подмосковья подчеркнули, что особое внимание уделят безопасности коммунальных объектов. Перед праздниками проверят работу систем видеонаблюдения, состояние запорных устройств. Работников инструктируют.

В каждом городском округе есть единая дежурная диспетчерская служба, которая круглосуточно принимает звонки в случае коммунальных проблем. Филиалы «КС МО» постоянно находятся на связи с диспетчерами. Кроме того, в случае необходимости жители могут обратиться в управляющие компании, которые сами свяжутся с нужными организациями.

Телефон управляющей компании можно найти на интерактивной карте коммунальных услуг.