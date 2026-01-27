Коммунальщики очистили от снега кровли и козырьки подъездов

В связи с продолжающимся зимним периодом и обильными снегопадами, коммунальные службы городского округа ведут планомерные работы по очистке кровель зданий, козырьков подъездов, парапетов и водосточных систем от снежных масс и образовавшейся наледи.

Деятельность осуществляется в строгом соответствии с утвержденным графиком и охватывает всю территорию муниципалитета. Все работы по удалению снега и льда проводятся с соблюдением всех норм техники безопасности. Специализированные бригады используют страховочное оборудование, ограждают опасные участки сигнальными лентами и предупреждающими знаками.

«Цель этих мер — минимизировать риски для жизни и здоровья граждан, предотвращая возможные несчастные случаи, связанные с падением снега или сосулек. Особое внимание уделяется объектам с высокой проходимостью людей: входы в административные здания и учреждения, торговые центры и магазины, подъезды жилых домов и многоквартирных зданий, а также социальные объекты — школы, детские сады и поликлиники», — сообщили в администрации округа.

Регулярная очистка ведется на протяжении всего зимнего сезона, обеспечивая стабильную и безопасную эксплуатацию городской инфраструктуры. Администрация городского округа убедительно просит всех жителей и гостей муниципалитета проявлять повышенную бдительность в зимний период.