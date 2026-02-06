Коммунальщики Люберец вывозят сотни кубометров снега за ночь

В городском округе Люберцы коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. В ночное время они активизируют «тяжелую артиллерию» — мощные машины, которые расчищают снег и расширяют проезжую часть.

На улице Кирова можно увидеть, как лаповый погрузчик за считаные минуты наполняет самосвал снегом. За ночь вывозят более 500 кубометров снега. Без такой техники справиться с огромными сугробами было бы невозможно.

После вывоза основной массы снега на улицы выходят комбинированные дорожные машины (КДМ). Они убирают остатки снежной массы и наносят на асфальт реагент, чтобы предотвратить образование гололеда.

Ночная смена заканчивает работу в шесть утра, после чего эстафету принимает утренняя бригада. Коммунальщики просят жителей не парковать машины у края проезжей части, чтобы не мешать технике разворачиваться и очищать дороги.