Коммунальщики Люберец продолжили борьбу со снегом в выходной день

В городском округе Люберцы, несмотря на выходной день, работники Комбината благоустройства и ЖКХ активно расчищали дороги и внутридворовые проезды. Как сообщил руководитель комбината Ярослав Овчаров, для увеличения охвата территорий была арендована дополнительная снегоуборочная техника.

Сейчас коммунальные службы сосредоточили усилия на обеспечении доступности среды для жителей. Проезжая часть на улице 3-е Почтовое отделение была расширена за счет уборки снега, также расчищены тротуары по Октябрьскому проезду и проезд вдоль жилого квартала на улице Весенней.

Работник ОКБ ЖКХ Алексей Васильев рассказал: «Пробиваем тротуары, пешеходные дорожки. Снегопады были очень сильные, все замело так, что людям ни пройти, ни с колясками пробраться». Он также отметил, что за день удается расчистить примерно 6–7 километров тротуарных дорожек.

Мужчина работает на снегоуборочном погрузчике и считает эту технику самой удобной и маневренной для густонаселенных районов. Однако, по его словам, основным препятствием для уборки снега являются неправильно припаркованные автомобили, которые порой ставят прямо на тротуарах, затрудняя проезд.

Работы по уборке снега в городском округе продолжатся и завтра.