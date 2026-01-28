Коммунальщики Люберец продолжают борьбу со снежными завалами

В городском округе Люберцы коммунальные службы активно устраняют последствия сильных снегопадов. Сотрудники работают посменно, не прекращая уборку ни днем, ни ночью. Они ориентируются не только на график, но и на обращения жителей в чате «Люберцы+Дзержинский».

Сегодня была расчищена дорога возле многоэтажных домов на улице Колхозной и в поселке Калинина. По второму адресу коммунальщики также освободили от снега контейнерную площадку.

Глава округа Владимир Волков напомнил о порядке уборки: «Сначала мы расчищаем входные группы подъездов и лестницы, затем — пути к остановкам общественного транспорта, магазинам и социальным объектам». Внутриквартальные проезды очищают с помощью тяжелой техники, чтобы обеспечить проезд личного транспорта и машин экстренных служб. Парковочные пространства, детские и спортивные площадки освобождают от снега в последнюю очередь.

Сегодня во дворах округа управляющими компаниями задействовано около 800 дворников и почти 250 единиц техники.