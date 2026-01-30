Коммунальщики Люберец продолжили борьбу со снегом

Фото: На предстоящих выходных работа по расчистке и вывозу снега в Люберцах будет продолжаться. / Наталья Лымарь

В городском округе Люберцы работники Комбината по благоустройству ЖКХ активно расчищают общественные территории от снега. Особое внимание уделяется подходам к железнодорожным станциям, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

На Октябрьском проспекте уже освободили от снега тротуары и входные зоны в подземный пешеходный переход. Этот маршрут востребован жителями, так как рядом находятся Преображенский храм, поликлиника и остановки общественного транспорта.

По словам заместителя директора по комплексному содержанию элементов дорожного хозяйства Люберецкого комбината благоустройства ЖКХ Ирины Токаревой, коммунальщикам приходится возвращаться на одни и те же территории по нескольку раз, так как снегопад идет несколько дней подряд.

На предстоящих выходных работа по расчистке и вывозу снега в Люберцах будет продолжаться.