Коммунальщики Люберец переходят на круглосуточную работу из-за циклона

Мощный циклон, который обрушился на столичный регион, заставил дорожные службы городского округа Люберцы мобилизовать все силы. Комбинат благоустройства и ЖКХ перешел на круглосуточный режим работы, чтобы не допустить транспортного коллапса.

Техника выходит на очистку улиц трижды за сутки. Водитель комбинированного дорожника механизированной уборки Александр Заводин пришел на работу накануне и отлучился домой только поужинать, а затем снова приступил к работе до утра. Он отмечает, что в период снегопадов по-другому никак, ведь зима есть зима. Его домашние уже привыкли к такому графику, ведь Александр работает на комбинате с 2012 года.

По словам директора ОКБ ЖКХ Ярослава Овчарова, разработана четкая тактика работы в условиях интенсивных осадков. Подготовленные дорожно-комбинированные машины выходят на обработку и зачистку улично-дорожной сети. Сначала они работают в северной части округа, где автомобильный трафик ниже, затем переходят в центральную часть, а под утро выполняют комплексную обработку противогололедными реагентами.

Несмотря на сложности, общественный транспорт продолжает движение. Работники комбината благоустройства ЖКХ будут продолжать работу до утра, а затем, после нескольких часов сна, снова приступят к борьбе со снегом на городских дорогах.