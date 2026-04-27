Коммунальщики Люберец ликвидируют последствия непогоды

В городском округе Люберцы работники объединенного комбината благоустройства и ЖКХ активно занимаются расчисткой дорог и тротуаров. Несколько бригад также приступили к уборке поваленных деревьев.

Машинист экскаватора ОКБ ЖКХ Владимир Соколов рассказал, что бригады начали действовать сразу после ухудшения погодных условий. «Вышли мы на работу ночью. Начали грузить машины реагентом, чтобы обрабатывать дороги. И потом поехали на уборку упавших деревьев», — сообщил он.

Специалисты ЖКХ отметили, что деревья падали в разных частях города, поэтому работы идут одновременно во всех районах. В момент беседы экскаваторщик ожидал коллег с бензопилой на улице Кирова, чтобы ликвидировать завал.

Еще одна бригада в это время распиливала деревья в районе Жулебино. Аналогичные работы ведутся на улицах 8-го Марта и Красногорской.

Глава Люберец Владимир Волков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности и продолжают устранять последствия непогоды.