Коммунальщики Люберец борются со снегом ночью

Фото: На дорогах округа даже в ночное время идут работы по расчистке и уборке снега. / Наталья Лымарь

В городском округе Люберцы коммунальные службы продолжают работы по расчистке дорог даже в ночное время. Коммунальщики рассказали, какая техника помогает им справляться с уборкой снега.

По словам главного инженера комбината благоустройства и ЖКХ Люберец Дмитрия Давыдова, наиболее эффективной является коммунально-дорожная машина. «Она просто спасает в зимний период», — отметил специалист. На этой машине установлен отвал для сгребания снега и сложное щеточное оборудование, которое позволяет дометать асфальт до основания. Кроме того, имеется специальный разбрасыватель реагента, способствующий дальнейшему оттаиванию дорог.

На улице 3-е Почтовое отделение уже работает лаповый погрузчик, который на предприятии ласково называют «золотые ручки». К нему подъезжают самосвалы, заполняются снегом и отправляются на снегоплавильный пункт. Рядом трудится малогабаритный погрузчик, эффективный на тротуарах и обочинах после прохода тяжелой техники.

Коммунальные службы отмечают, что на расчистку одной улицы может уйти несколько часов, а в период интенсивного снегопада — и вся ночь. Но такие меры позволяют утром обеспечить жителям возможность спокойно отправиться на работу, а детям — в детские сады и школы.