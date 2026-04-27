Коммунальщики ликвидируют последствия снегопада в городском округе Люберцы

Фото: Работники предприятия уже распилили более 30 деревьев и расчистили проезжую часть. / Наталья Лымарь

В ночь на понедельник на городской округ Люберцы обрушилась непогода. Утром жители увидели, что земля и ветви деревьев покрыты снегом толщиной до шести сантиметров. Из-за налипания мокрого снега некоторые деревья не выдержали нагрузки и рухнули на проезжую часть и тротуары.

Работники Объединенного комбината благоустройства и ЖКХ оперативно выехали на места происшествий. Главной задачей стало освобождение дорог для машин и общественного транспорта. Бригады использовали автовышки и бензопилы.

Руководитель Объединенного комбината благоустройства и ЖКХ Люберец Ярослав Овчаров сообщил, что работники предприятия уже распилили более 30 деревьев и расчистили проезжую часть. Активно работы шли на улице Кирова, где упало сразу несколько деревьев.

Сейчас восемь бригад и техника продолжают работу в разных районах округа: в поселке Красково, Малаховке и на улице Электрификации. Специалисты распиливают и убирают упавшие стволы на газоны, чтобы не мешать движению. Всего на улично-дорожной сети задействовано более 80 человек. Работают тракторные щетки и комбинированные дорожные машины.