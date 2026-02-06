Коммунальщики ликвидируют последствия снегопада в Дзержинском

После сильного снегопада коммунальные службы Дзержинского начали расчищать дворы на улице Ленина. В работе были задействованы дома № 8, 10, 12, 14 и 16.

В расчистке принимали участие погрузчик «Амкодор» и самосвал «КамАЗ», который способен за один рейс вывезти до 20 кубометров снега. Семь сотрудников коммунальных служб поэтапно сгребали снег, тщательно очищая те места, куда не могла подъехать тяжелая техника.

Начальник участка по благоустройству «Наш дом — Дзержинский» Владимир Макаров сообщил, что основная сложность при работе — большое количество автомобилей, припаркованных во дворах. Он отметил, что управляющие компании заранее оповещают жителей о предстоящей уборке: вешают объявления, отправляют сообщения в домовые чаты. При этом он призвал горожан по возможности убирать машины с проездов или оставлять контактные телефоны, чтобы коммунальная техника могла беспрепятственно выполнять свою работу.

Масштабная работа по ликвидации последствий снегопада продолжается. За последние дни из дворов и с улиц Дзержинского вывезено уже более 20 тысяч кубометров снега.