Коммунальщики из Жуковского очистили дороги округа от циклона «Фрэнсис»

Циклон «Фрэнсис» принес в регион аномальные снегопады и шквалистый ветер. Дорожные и коммунальные службы перешли на режим работы «максимальной готовности», сражаясь с последствиями стихии в круглосуточном формате.

«Для борьбы со стихией на региональных и муниципальных дорогах задействовали свыше 28,7 тысяч человек и свыше 9,5 тысяч единиц техники — это дорожные и коммунальные службы, сотрудники управляющих компаний, бригады МЧС, а также дополнительная спецтехника от профильных министерств», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Несмотря на сложные метеоусловия, общественный транспорт продолжает работу. Однако пассажиров предупреждают: из-за плохой видимости и снежных заносов графики движения могут сдвигаться, а время ожидания автобусов — увеличиваться.

В Жуковском коммунальный сектор работает на пределе мощностей, очищая улицы и общественные пространства.