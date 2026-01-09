Коммунальщики бросили все ресурсы на уборку снега в Звенигороде

Для расчистки улиц от снега в Звенигороде вышло большое число специалистов и техники. Об этом 360.ru рассказал директор муниципального бюджетного учреждения «Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба» Дмитрий Александров.

«Сегодня наши ребята в полном составе вышли на борьбу со снегом. Буквально с пяти утра вся техника была подготовлена, в шесть уже выдвинулась», — отметил он.

По его словам, для борьбы с последствиями непрекращающегося снегопада вывели весь административно-управленческий персонал. Уборкой снега занимаются 21 единица техники, 72 рабочих, а также три самосвала.

Для устранения последствий непогоды в Подмосковье профильные службы перевели на усиленный режим. Уборкой улиц занимаются более 28,7 тысячи человек и свыше 9,5 тысячи единиц техники.