Коммунальщики Богородского округа устранили последствия непогоды

Коммунальные службы Богородского округа привели в порядок улицы города после урагана. С последствиями обрушившегося шторма специалисты справились за сутки.

Рабочие убрали поваленные деревья, покореженные контейнерные площадки, упавшие дорожные знаки, а также устранили подтопленные участки в разных районах округа.

К примеру, муниципальное бюджетное учреждение «Благосфера» убрало 35 упавших зеленых насаждений, пять мусорных баков, которые унесло ветром, а также отреагировало на пять сообщений о подтоплениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пятилетней программе модернизации системы ЖКХ Подмосковья. Она коснется около 5,4 миллиона жителей региона.

В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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