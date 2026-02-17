Коммунальные службы продолжили уборку снега в Мытищах

Коммунальные службы вышли на уборку снега в Мытищах. Утром 17 февраля в работах задействовали по меньшей мере четыре спецмашины.

Колонна из тракторов и четырех спецмашин проехала по улицам Белрбородова, Комарова и Новомытищинскому проспекту. Сегодня они будут очищать улицы от снега.

Сильный снегопад прошел в Подмосковье на прошлой неделе. По прогнозам синоптиков в ближайшее морозы вновь усилятся несмотря на потепление.

К климатической норме столичный регион вернется к четвергу. При этом синоптики снова ожидают снег.

Коммунальный службы продолжат работать в усиленном режиме во всех округах Подмосковья.