Коммунальные службы Воскресенска перешли на работу в усиленном режиме

Глава городского округа Алексей Малкин провел оперативное совещание с руководителями структурных подразделений администрации, территориальных областных и федеральных ведомств. Главной темой обсуждения стала ликвидация последствий сильнейших ливней, обрушившихся на Воскресенск.

За последние несколько дней в Подмосковье выпало более половины месячной нормы осадков. В связи со сложившейся ситуацией аварийные и коммунальные службы муниципалитета работают в усиленном режиме. Они устраняют подтопления и другие проблемы, возникшие из-за обильных дождей.

На этой неделе синоптики снова прогнозируют сильные ливни. Поэтому все профильные службы Воскресенска привели в состояние полной готовности.

Все дорожные работы в рамках проекта «Инфраструктура для жизни», проводятся в городском округе с учетом погодных условий.