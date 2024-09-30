Коммунальные службы в Химках провели масштабную уборку подъездов

Перед началом нового осенне-зимнего периода в подъездах многоквартирных домов Химок провели генеральную уборку. Коммунальщики привели в порядок все входные группы округа.

Сотрудники управляющей компании помыли окна, лестницы, батареи, подоконники, почтовые ящики и светильники. Помимо этого специалисты убрали на участках возле подъездов. Порядок входной группы дома № 4 на улице Кудрявцева навели на минувших выходных.

«Уборка проходит ежедневно: протирают пыль, моют окна, лифты. Все проходит качественно и вовремя, нареканий нет», — поделился председатель совета дома № 4 по улице Кудрявцева Александр Черепейнников.

Отметим, что до наступления холодов в Химках планируют завершить ремонт кровель и межпанельных швов.

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