Коммунальные службы в Химках начали устранять последствия снегопада
Рабочие и техника расчищают улицы от снега. Борьба с последствиями циклона «Фрэнсис» будет круглосуточной.
Коммунальные службы округа приступили к уборке. Задействованы 410 дворников и более 90 единиц снегоуборочной техники, включая тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики.
Специалисты расчищают дороги, подъезды к остановкам общественного транспорта и подходы к социальным объектам. Сотрудники управляющих компаний убирают снег на дворовых территориях.
Основные работы ведутся на улицах Энгельса, Академика Грушина, Московской, Пролетарской, Ленинградской, Маяковского, Спартаковской и других адресах города.
По всем вопросам, связанным с уборкой снега, жители могут обратиться на единую горячую линию администрации по телефону: +7 (495) 793-01-01.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на расчистку дорог в Подмосковье вышло более 10,1 тысячи единиц техники.