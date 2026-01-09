Коммунальные службы в Химках начали устранять последствия снегопада

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Рабочие и техника расчищают улицы от снега. Борьба с последствиями циклона «Фрэнсис» будет круглосуточной.

Коммунальные службы округа приступили к уборке. Задействованы 410 дворников и более 90 единиц снегоуборочной техники, включая тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики.

Специалисты расчищают дороги, подъезды к остановкам общественного транспорта и подходы к социальным объектам. Сотрудники управляющих компаний убирают снег на дворовых территориях.

Основные работы ведутся на улицах Энгельса, Академика Грушина, Московской, Пролетарской, Ленинградской, Маяковского, Спартаковской и других адресах города.

По всем вопросам, связанным с уборкой снега, жители могут обратиться на единую горячую линию администрации по телефону: +7 (495) 793-01-01.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на расчистку дорог в Подмосковье вышло более 10,1 тысячи единиц техники.