Коммунальные службы в Дубне подготовят ливневую канализацию к весне

В Дубне коммунальные службы приступили к подготовке ливневой канализации к периоду активного снеготаяния: по решению главы города противопаводковые мероприятия в этом году стартовали раньше обычного. Главная задача сейчас — обеспечить свободный доступ талой воды к дождеприемным решеткам, чтобы избежать подтопления дорог и тротуаров.

Работы уже проведены на улицах Энтузиастов и Тверской, специалисты трудятся на улице Строителей. Как только установилась плюсовая температура, коммунальщики очистили проблемные участки, где ежегодно весной скапливается вода — на Векслера, Октябрьской и Энтузиастов. По обращениям жителей через Центр управления регионом уже провели очистку решеток и колодцев на Тверской и Инженерной.

«С началом весеннего периода и таянием снега принято решение провести очистку решеток ливневой канализации от снега и их промывку, чтобы обеспечить беспрепятственный проход талых вод», — отметил генеральный директор АО «ПТО ГХ» Сергей Трушин.

Ежедневно на улицах города работает спецтехника и бригады специалистов. Коммунальные службы находятся в постоянной готовности, в том числе в выходные дни.