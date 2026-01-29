Коммунальные службы в Бронницах начали расчищать снег с ночи

Коммунальщики в Бронницах день и ночь борются со стихией. Первые бригады дорожников ООО «Бронницкий ДорСервис» приступают к работе уже с 04:00 утра.

Шесть комбинированных дорожных машин, загруженные солью и песком, выехали для уборки территории. Построившись клином, они расчищают основные дороги, сдвигая снег к краю проезжей части, чтобы потом вывезти его оттуда. Первая машина движется по оси, разрушая плотный снежный покров, а третья – очищает обочину.

На ночную уборку заступила одна бригада с техникой: шесть дорожных машин и погрузчик. Маршрут работ включает основные транспортные направления города: улицы Советскую, Москворецкую, Пущина, Мартинскую, Каширский переулок, а также отрезок Старорязанского шоссе до Чулково. Вместе с уборкой снега коммунальщики наносят на полотно противогололедные реагенты.

Как отметил мастер дорожных работ Иван Мальцев, работа в ночную смену не создает помех транспорту и максимально эффетивна. Основная задача — к утру обеспечить беспрепятственное движение автобусов и помочь жителям вовремя добраться до работы.

С 06:00 к работам присоединяются остальные муниципальные службы. В их зону ответственности входят дворы, парковки многоквартирных домов, главные площади, скверы, подъезды к больницам, школам и детским садам.