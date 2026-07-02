Коммунальные службы устранили завалы мусора в Чехове

Жители населенных пунктов муниципалитета обратились к представителям администрации с просьбой убрать отходы. Специалисты незамедлительно отреагировали и навели порядок.

Люди из поселка Любучаны сообщили о неудовлетворительном состоянии контейнерной площадки. Просьбу об уборке оставили на портале «Добродел» и лично депутатам. Обращение оперативно передали коммунальным службам округа, которые провели все необходимые работы и очистили контейнерную площадку.

Еще одно обращение поступило от жителей деревни Большое Петровское. Там сообщили о завалах бытовых и строительных отходов за пределами предусмотренной зоны.

«Контейнерная площадка находится в числе приоритетных объектов для обслуживания. В ближайшее время специалисты проведут очистку прилегающей территории и осуществят необходимые работы по модернизации контейнерной площадки», — отметили представители администрации.

На сегодняшний день сотрудники коммунальных служб вывезли весь мусор.