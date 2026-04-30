Коммунальные службы устранили последствия циклона в Мытищах

Бригады рабочих в Мытищах с раннего утра расчищают дворы и дороги от поваленных деревьев после североатлантического циклона. За двое суток специалисты выполнили работы более чем по 100 адресам в городе и на сельских территориях.

Стихия нанесла серьезный урон зеленым насаждениям. Упавшие стволы и ветки мешали проезду машин и проходу пешеходов. Коммунальные службы оперативно отреагировали на ситуацию.

«Нужно было быстро расчистить проезды к социальным объектам и жилым домам, а дальше работа пошла по плану», — отметил представитель одной из бригад.

Весь собранный древесный мусор переработают в щепу, которую направят на благоустройство округа. Работы не прекратятся, пока не уберут все последствия непогоды.

Жители могут сообщать о новых проблемах в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8 (495) 584-00-00 или по номеру 112.