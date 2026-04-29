Коммунальные службы устранили последствия непогоды в Воскресенске

Работникам коммунальных служб поступило сообщение о том, что на Октябрьской улице в Воскресенске одно дерево упало на другое. Специалисты провели опиловку и вывезли порубочные остатки со двора.

Сильные снегопады обрушились на Московский регион 26 апреля. Коммунальщики оперативно устраняют последствия непогоды — они вывозят упавшие из-за ветра деревья, а также расчищают муниципальные дороги и тротуары. После уборки снега работники проводят противогололедную обработку, чтобы обезопасить передвижение.

В связи с аномальными снегопадами из-за циклона столичный Минтранс призвал горожан пересесть на общественный транспорт. Водителей предупредили о сильном ветре, плохой видимости и гололеде, а также попросили их не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

В связи с непогодой Москве временно перекрыли движение нескольких улицах и набережных в центре мегаполиса.