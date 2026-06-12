Коммунальные службы устранили подтопление на площади у станции «Люберцы-1»

11 июня природа устроила люберецким коммунальщикам проверку на прочность: гроза, мощный ливень и местами град стали дополнительной нагрузкой для городских систем. Однако спустя всего полтора часа после того, как ливень стих, территория у станции «Люберцы-1» полностью пришла в норму, вода ушла планово, подтоплений нет.

Ливневые сети рассчитаны на определенный объем воды, но когда за час выпадает почти месячная норма, системе требуется немного больше времени. Городские службы работали в штатном режиме. Сообщить о подтоплениях жители Люберец могут через чат «Люберцы + Дзержинский» ( t.me/otoplenielyub ), где подключены руководители и сотрудники управляющих и других профильных организаций.

