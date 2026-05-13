Коммунальные службы усилили уборку дворов в Люберцах

В городском округе Люберцы увеличили количество рабочих, задействованных в содержании дворовых территорий. Управляющая компания «ЛГЖТ» направила дополнительно 76 сотрудников для уборки придомовых участков и устранения сезонных проблем.

Дополнительные силы вывели на дворовые территории в разных микрорайонах округа. К работам подключились сотрудники ресурсоснабжающих организаций. Они помогают коммунальным службам убирать мусор, проводить опиловку аварийных и сухостойных деревьев, а также заниматься покосом травы и вывозом растительных отходов.

Состояние дворов и качество уборки проверили представители администрации вместе с жителями. Во время обходов жители смогли обратить внимание коммунальных служб на проблемные точки и озвучить замечания по содержанию территорий.

«Ситуация уже стабилизировалась, вместе с жителями проверили, как организованы работы, на что службам нужно обратить особое внимание», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Для обращений жителей продолжает работать горячая линия главы округа. Сообщить о нештатных ситуациях можно по телефону 8 (800) 350-78-08. Кроме того, заявки по вопросам содержания дворов принимают через чат «Люберцы + Дзержинский на связи», в котором участвуют представители управляющих компаний и профильных служб. Аналогичный сервис также доступен в MAX.